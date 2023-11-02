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Сегодня, 21:21

Спортивный директор «Оренбурга» оценил выступление команды в FONBET Кубке России

Константин Белов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии «СЭ» оценил выступление команды в групповом этапе FONBET Кубке России.

Оренбуржцы заняли второе место в группе A с 11 очками в 6 матчах.

«Задачу решили — вышли в следующую стадию, это главное. Обидно занять второе место? Ничего страшного. Мы не боимся попасть на «Спартак» или «Зенит». Смысл тогда играть в кубке?» — сказал Андреев «СЭ».

Жеребьевка 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в пятницу, 3 ноября и начнется в 12.00 (мск).

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