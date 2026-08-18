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Источник: футболисты «Спартака» Барко и Мартинс не полетели на матч Кубка с «Рубином»

Сергей Филин

Полузащитники «Спартака» Эсекьель Барко и Кристофер Мартинс не полетели с командой в Казань на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Рубином», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, 27-летний Барко получил повреждение реберной дуги. У 29-летнего Мартинса тоже выявлена небольшая травма.

«Рубин» и «Спартак» сыграют 19 августа на «Ак Барс Арене». Начало встречи запланировано на 18.30 по московскому времени.

23 августа красно-белые у себя дома встретятся с «Зенитом» в матче 5-го тура РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
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Эсекьель Барко
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ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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