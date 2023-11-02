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Сегодня, 21:17

Михайлов: «Можем сыграть с «Зенитом» в Кубке? Матч с ним для меня ничего не значит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов в комментарии «СЭ» поделился мнением о поражении команды в матче FONBET Кубка России против ЦСКА (1:3).

«Это был матч за первое место. Все были настроены и мотивированы. У нас многое получалось как в атаке, так и обороне. Но из матча в матч происходят ошибки. Будем продолжать работать. Мы можем сыграть с «Зенитом» на следующем этапе? Матч против «Зенита» для меня не значит ничего, обычный. Я сейчас футболист «Оренбурга», — сказал Михайлов «СЭ».

Михайлов выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита».

«Оренбург» занял второе место в группе A Пути РПЛ FONBET Кубка России и вышел в 1/4 финала турнира.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Оренбург
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