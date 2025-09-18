Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

«Спартак» даже после поражения от «Ростова» сохраняет высокие шансы на плей-офф пути РПЛ. Что нужно красно-белым?

Отдел футбола «СЭ»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Махачкалинское «Динамо» (11 очков) обеспечило себе выход в плей-офф пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак» после поражения от «Ростова» (1:2) остается на втором месте в группе С — 7 очков.

Чтобы не опуститься ниже, красно-белым достаточно одержать одну победу в предстоящих двух встречах с «Пари НН» и «Динамо» Мх.

Впрочем, даже при двух поражениях команда Деяна Станковича может продолжить борьбу в пути РПЛ. У «Пари НН» и «Ростова» сейчас по 3 очка, чтобы обойти «Спартак», надо отыграть 4-очковое отставание.

При этом по личным встречам дончане уступают москвичам (2:1 сегодня и 0:2 в первом круге). «Пари НН» тоже будет трудно получить преимущество над красно-белыми в случае равенства очков — «Спартак» в первой встрече обыграл волжан — 4:0.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
18 сентября 2025, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Ростов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Камила Валиева пропустит этап Гран-при России в Казани из-за болезни
Мужская волейбольная Суперлига сезона-2026/2027: основная информация
«Я безумно счастлив». Как полузащитник «Галатасарая» Батраков отреагировал на свой гол в ворота «Барселоны» в ЛЧ
Популярное видео
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
Газзаев: «Динамо» с Гусевым по силам выиграть Кубок России»
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Альба — о победе «Ростова» над «Спартаком»: «Команда билась как мужики»

Альба: «Голенков в порядке. Думаю, не будет проблем»
Новости
RSS RSS
Все новости