«Спартак» даже после поражения от «Ростова» сохраняет высокие шансы на плей-офф пути РПЛ. Что нужно красно-белым?

Махачкалинское «Динамо» (11 очков) обеспечило себе выход в плей-офф пути РПЛ FONBET Кубка России. «Спартак» после поражения от «Ростова» (1:2) остается на втором месте в группе С — 7 очков.

Чтобы не опуститься ниже, красно-белым достаточно одержать одну победу в предстоящих двух встречах с «Пари НН» и «Динамо» Мх.

Впрочем, даже при двух поражениях команда Деяна Станковича может продолжить борьбу в пути РПЛ. У «Пари НН» и «Ростова» сейчас по 3 очка, чтобы обойти «Спартак», надо отыграть 4-очковое отставание.

При этом по личным встречам дончане уступают москвичам (2:1 сегодня и 0:2 в первом круге). «Пари НН» тоже будет трудно получить преимущество над красно-белыми в случае равенства очков — «Спартак» в первой встрече обыграл волжан — 4:0.