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Альба — о победе «Ростова» над «Спартаком»: «Команда билась как мужики»

Дарик Агаларов
корреспондент

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Расскажите как вы добирались? Нет ли белой зависти, что в Краснодаре уже открыт аэропорт.

— Добирались мы как обычно, давайте о матче.

— Главная причина победы?

— Не знаю. Были моменты и у них, и у нас. Понятно, что чтобы победить здесь, на поле «Спартака», важно не только хорошо прессинговать. Нужна еще удача, чтобы выиграть тут. Команда билась как мужики.

— «Спартак» — удобный соперник?

— Я не думаю, что «Спартак» стал удобным соперником. Мы недавно играли в Ростове и они победили 2:0.

Роман Зобнин и&nbsp;Хорен Байрамян в&nbsp;матче Кубка России &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (1:2).«Спартак» все еще лихорадит. «Ростов» снова победил красно-белых в Москве — как в финале Пути регионов

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Джонатан Альба
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