Альба — о победе «Ростова» над «Спартаком»: «Команда билась как мужики»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Расскажите как вы добирались? Нет ли белой зависти, что в Краснодаре уже открыт аэропорт.

— Добирались мы как обычно, давайте о матче.

— Главная причина победы?

— Не знаю. Были моменты и у них, и у нас. Понятно, что чтобы победить здесь, на поле «Спартака», важно не только хорошо прессинговать. Нужна еще удача, чтобы выиграть тут. Команда билась как мужики.

— «Спартак» — удобный соперник?

— Я не думаю, что «Спартак» стал удобным соперником. Мы недавно играли в Ростове и они победили 2:0.