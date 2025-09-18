Альба: «Голенков в порядке. Думаю, не будет проблем»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал состояние здоровья нападающего команды Егора Голенкова после матча со «Спартаком» (2:1) в Пути РПЛ FONBET Кубка России. Голенков был заменен на 64-й минуте.

— Я смотрел состав «Спартака», было тяжело понять, в какой схеме будут играть, ожидал тяжелой игры. Сегодня Чистяков и Мелехин сделали все хорошо.

— По Голенкову. Он хромал после замены. Что-то серьезное?

— Он в порядке. Думаю, не будет проблем, он чувствует себя хорошо. Была интенсивная игра.