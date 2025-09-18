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Альба: «Голенков в порядке. Думаю, не будет проблем»

Дарик Агаларов
корреспондент

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал состояние здоровья нападающего команды Егора Голенкова после матча со «Спартаком» (2:1) в Пути РПЛ FONBET Кубка России. Голенков был заменен на 64-й минуте.

— Я смотрел состав «Спартака», было тяжело понять, в какой схеме будут играть, ожидал тяжелой игры. Сегодня Чистяков и Мелехин сделали все хорошо.

— По Голенкову. Он хромал после замены. Что-то серьезное?

— Он в порядке. Думаю, не будет проблем, он чувствует себя хорошо. Была интенсивная игра.

Роман Зобнин и&nbsp;Хорен Байрамян в&nbsp;матче Кубка России &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo; (1:2).«Спартак» все еще лихорадит. «Ростов» снова победил красно-белых в Москве — как в финале Пути регионов
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Джонатан Альба
Егор Голенков
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