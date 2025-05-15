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15 мая 2025, 19:06

«Спартак» — «Ростов»: Угальде, Гарсия и Комличенко сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент

Стали известны стартовые составы на матч между «Спартаком» и «Ростовом» в финале пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало -в 20.00 по московскому времени. Победитель матча сыграет с ЦСКА в суперфинале турнира.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Барко, Мартинс, Маркиньос, Угальде, Гарсия.

Запасные: Помазун, Чернов, Абена, Дуарте, Хлусевич, Зобнин, Мангаш, Пруцев, Медина, Игнатов, Бонгонда, Солари.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Игнатов, Щетинин, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко, Голенков.

Запасные: Одоевский, Мелехин, Поярков, Лангович, Жбанов, Бабакин, Радченко, Сутормин, Байрамян, Колтаков, Титов, Шамонин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Деян Станкович и&nbsp;Джонатан Альба.«Спартак» — «Ростов»: кто сыграет с ЦСКА в суперфинале? Онлайн-трансляция матча Кубка России
FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.
15 мая 2025, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Ростов

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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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