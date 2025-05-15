Черчесов: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» победил «Ростов»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» в финале пути РПЛ FONBET Кубка России и поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Ростов» в финале пути регионов.

14 мая ЦСКА переиграл «Зенит» в ответном матче турнира — 2:0 (пенальти — 4:3) и вышел в суперфинал турнира, где сыграет с победителем матча «Спартак» — «Ростов».

«Вчера был хороший сценарий в матче ЦСКА — «Зенит». Хорошая игра. Интрига для зрителей. Сегодня хотелось бы также, но чтобы победил «Спартак».

Мы давно знакомы с Николичем. Хорошо его знаю. Команда играет на своем уровне. ЦСКА всегда был флагманом российского футбола. Поэтому перестановки в плане тактики сработали. Рад, что Марко идет правильным путем», — сказал Черчесов.

«Спартак» на своем поле примет «Ростов» в четверг, 15 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.