Андрей Федун о возможном продлении Станковича: «Выиграем — можно будет продолжить тему»

Бывший член совета директоров «Спартака» Андрей Федун в разговоре с «СЭ» высказался на тему возможного продления контракта главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Есть люди, которые за это отвечают. Я, как болельщик, хочу, чтобы мы выиграли. Выиграем — можно будет продолжить тему. А пока нет смысла», — сказал Федун «СЭ».

15 мая «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.