В матче 1/8 финала Олимп — Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом». Стал известен стартовый состав ростовчан.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Чистяков, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хажикуданич, Зайнутдинов, Саплинов, Попов, Сигурдарссон.

Запасные: Бабурин, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Долгов, Шомуродов.

По сравнению с последним матчем в чемпионате России против «Сочи» (2:0) главный тренер «Ростова» Валерий Карпин произвел несколько замен, выпустив в основе только трех игроков, которые вышли на поле с первых минут в матче с сочинцами.

Отметим, что следующий матч «Ростов» проведет 3 ноября в рамках 15-го тура чемпионата России против «Краснодара».

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