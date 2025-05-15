«Ростов» в большинстве победил «Спартак» и сыграет с ЦСКА в суперфинале Кубка России

«Ростов» на выезде обыграл «Спартак» в финале Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена».

Первый гол в матче на 31-й минуте в свои ворота забил вратарь красно-белых Александр Максименко. Мяч попал в голкипера после удара Кирилла Щетинина.

Во втором тайме на 76-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия сравнял счет. Однако через две минуты форвард «Ростова» Николай Комличенко вывел команду вперед.

На 85-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде получил вторую желтую карточку и оставил «Спартак» в меньшинстве. На 90+5-й минуте полузащитник команды Наиль Умяров получил красную за фол на Комличенко. Также в добавленное время главный тренер «Спартака» Деян Станкович был удален.

«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России и за титул сыграет с ЦСКА. Суперфинал пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».