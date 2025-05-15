«Спартак» — «Ростов»: Левников правильно засчитал второй гол ростовчан

На 78-й минуте матча финала Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» — «Ростов» судья Кирилл Левников принял верное решение, засчитав гол гостей.

Спартаковец Маркиньос настаивал, что голевая атака началась с фола на нем. Но и арбитр, и его видеоассистенты Василий Казарцев и Андрей Фисенко правильно оценили действия Андрея Ланговича и не нашли в них нарушения правил.

Ростовчанин не задержал соперника, не сбил его и не отшвырнул — шла обычная контактная игра.