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«Спартак» разместил разбитый Кубок России в клубном музее на «Лукойл Арене»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» выставил разбитый во время празднования победы в суперфинале Кубок России в клубном музее на «Лукойл Арене».

24 мая «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России. Во время празднования трофей рассыпался в руках вингера красно-белых Пабло Солари.

27 мая трофей был доставлен в клубный музей «Спартака», который находится на территории «Лукойл Арены». РФС пообещал изготовить для клуба новый кубок.

«Наши хранители истории проделали ювелирную работу и сохранили почти все части кубка. Эксклюзивный экспонат ждет в гости красно-белых», — сообщает пресс-служба «Лукойл Арены» в официальном Telegram-канале стадиона.

Фото Пресс-служба «Лукойл Арены»
Фото Пресс-служба «Лукойл Арены»
Фото Пресс-служба «Лукойл Арены»

Красно-белые завоевали Кубок России в пятый раз. По числу трофеев КР столичный клуб сравнялся с «Зенитом».

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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
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