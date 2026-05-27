«Спартак» разместил разбитый Кубок России в клубном музее на «Лукойл Арене»

«Спартак» выставил разбитый во время празднования победы в суперфинале Кубок России в клубном музее на «Лукойл Арене».

24 мая «Спартак» обыграл «Краснодар» (1:1, 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России. Во время празднования трофей рассыпался в руках вингера красно-белых Пабло Солари.

27 мая трофей был доставлен в клубный музей «Спартака», который находится на территории «Лукойл Арены». РФС пообещал изготовить для клуба новый кубок.

«Наши хранители истории проделали ювелирную работу и сохранили почти все части кубка. Эксклюзивный экспонат ждет в гости красно-белых», — сообщает пресс-служба «Лукойл Арены» в официальном Telegram-канале стадиона.

Фото Пресс-служба «Лукойл Арены»

Фото Пресс-служба «Лукойл Арены»

Фото Пресс-служба «Лукойл Арены»

Красно-белые завоевали Кубок России в пятый раз. По числу трофеев КР столичный клуб сравнялся с «Зенитом».