Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Маркиньос рассказал, что выполнил мечту отца о трофее со «Спартаком»

Алина Савинова

Полузащитник «Спартака» Маркиньос после завоевания Кубка России заявил, что сдержал обещание, данное своему отцу перед смертью.

Отец футболиста ушел из жизни в сентябре 2024 года.

«Мечтой отца был мой трофей вместе со «Спартаком». Я хотел выиграть Кубок для него. Теперь я выполнил его просьбу», — приводит пресс-служба красно-белых слова Маркиньоса.

24 мая «Спартак» победил «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России. 26-летний бразилец на церемонии награждения присутствовал в майке со своим совместным с отцом фото.

Маркиньос выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 35 матчей за московскую команду во всех турнирах, отметившись 8 голами и 7 результативными передачами.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: https://t.me/fcsmtg/29873
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маркиньос (Жозе Маркос Коста Мартинс)
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Родион Газманов призвал не проводить концерт Канье Уэста в Петербурге
CNBC сообщил о скандале на саммите G20 из-за появления Силуанова
Джокович проиграл 49-й ракетке мира в первом круге US Open-2026
Музей Москвы временно остановил работу до 14:00 во всех филиалах
«Заберу домой хотя бы этот трофей». Медведев вернулся на US Open и уже получил награду
ЦСКА нашел двух вингеров, «Зенит» продает Луиса Энрике за серьезные деньги, а «Спартак» остался без нового вратаря. Главные трансферные слухи РПЛ за 31 августа
Популярное видео
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

После победы «Спартака» число прослушиваний песни «Знаешь ли ты» на «Яндекс Станциях» выросло в 3,6 раза

«Спартак» разместил разбитый Кубок России в клубном музее на «Лукойл Арене»
Новости
RSS RSS
Все новости