Маркиньос рассказал, что выполнил мечту отца о трофее со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос после завоевания Кубка России заявил, что сдержал обещание, данное своему отцу перед смертью.

Отец футболиста ушел из жизни в сентябре 2024 года.

«Мечтой отца был мой трофей вместе со «Спартаком». Я хотел выиграть Кубок для него. Теперь я выполнил его просьбу», — приводит пресс-служба красно-белых слова Маркиньоса.

24 мая «Спартак» победил «Краснодар» (1:1, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России. 26-летний бразилец на церемонии награждения присутствовал в майке со своим совместным с отцом фото.

Маркиньос выступает за «Спартак» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 35 матчей за московскую команду во всех турнирах, отметившись 8 голами и 7 результативными передачами.

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