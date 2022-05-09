Каррера считает, что у «Спартака» есть шансы выиграть БЕТСИТИ Кубок России

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем матче с «Енисеем» в рамках полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

«У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России, они уже очень близки к этому, — приводит слова Карреры Sport24. — В полуфинальном матче «Спартак» фаворит — две победы подряд в чемпионате положительно повлияют на настрой футболистов, на хорошем настроении всегда легче побеждать.

Но «Спартаку» ни в коем случае нельзя недооценивать «Енисей», они способны принести много проблем красно-белым. Эта команда уже побеждала клубы РПЛ и не просто так оказалась в полуфинале Кубка. Поэтому очень важно полностью настроиться на этот матч и выходить с максимальной концентрацией. А после этого останется всего один шаг — самый важный и ответственный. Желаю команде удачи и буду верить в победу".

Матч «Спартак» — «Енисей» состоится 11 мая. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.