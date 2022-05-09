Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 16:52

Каррера считает, что у «Спартака» есть шансы выиграть БЕТСИТИ Кубок России

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем матче с «Енисеем» в рамках полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

«У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России, они уже очень близки к этому, — приводит слова Карреры Sport24. — В полуфинальном матче «Спартак» фаворит — две победы подряд в чемпионате положительно повлияют на настрой футболистов, на хорошем настроении всегда легче побеждать.

Но «Спартаку» ни в коем случае нельзя недооценивать «Енисей», они способны принести много проблем красно-белым. Эта команда уже побеждала клубы РПЛ и не просто так оказалась в полуфинале Кубка. Поэтому очень важно полностью настроиться на этот матч и выходить с максимальной концентрацией. А после этого останется всего один шаг — самый важный и ответственный. Желаю команде удачи и буду верить в победу".

Матч «Спартак» — «Енисей» состоится 11 мая. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Футбол
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Компьютерные игры о Второй мировой войне: подборка ко Дню Победы
Все подробности романа Александры Трусовой и Марка Кондратюка: он восхищался ее бесстрашием, она поддерживала его, их объединила любовь к четверным
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Титов: «У «Спартака» и «Динамо» единственный шанс записать сезон в актив — победа в Кубке»
Силкин поделился ожиданиями от матча «Динамо» с «Аланией» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
«И тут последовал удар сбоку — я отключился...» Судейский скандал матча «Динамо» — «Алания». Сюжет из 90-х
Гранат надеется, что «Динамо» победит «Аланию» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
Лещук — о матче «Динамо» — «Алания»: «Мы обязательно должны выиграть»
Новиков — о матче «Динамо» — «Алания»: «Серия пенальти? Все решится в основное время»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Титов: «У «Спартака» и «Динамо» единственный шанс записать сезон в актив — победа в Кубке»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости