Ханкич — о долгих просмотрах ВАР: «А что мы можем сделать?»

Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич в разговоре с «СЭ» рассказал, как относится к долгим проверкам ВАР.

«А что мы можем сделать? Конечно, это не хорошо, когда есть долгие паузы. Но это нынешний футбол, и мы должны адаптироваться», — сказал Ханкич «СЭ».

«Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0) в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. В первом тайме судья Ранэль Зияков отменил гол Ильи Самошникова из-за офсайда после подсказки ВАР и просмотра видео эпизода.

Александр Абустин