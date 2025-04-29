Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

29 апреля, 11:30

«Спартак» — «Динамо»: прогнозы на матч Кубка России, кто фаворит и победит

«Спартак» и «Динамо» встретятся в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» и «Динамо» встретятся во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 29 апреля. Игра пройдет на «Лукойл Арене», начало — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:1
Динамо

Комментатор Константин Генич оценивает шансы «Динамо» выше.

«Вряд ли кто-то здесь захочет сильно рисковать. Динамовцы в игре с «Зенитом» показали, что они могут сыграть надежно в обороне. «Спартак» — команда куражная, любит использовать пространство. Если пространство динамовцы не предоставят, то у них очень хорошие шансы подловить «Спартак» в контригре и соответственно тоже, в свою очередь, использовать быстрых игроков в атаке. Те же Бителло, Карраскаль, Нгамале, Гладышев могут что-то придумать. Сейчас получше уже у динамовцев выглядит Глебов, понимая, как ему располагаться и как действовать с новыми партнерами. Фомин в неплохом состоянии. В общем, мне динамовцы в последнее время нравятся больше, чем «Спартак» И, мне кажется, в основное время этой встречи (если оно завершится вничью, то будет серия пенальти) «Динамо», скорее всего, не проиграет», — сказал Генич изданию «РБ Спорт».

Комментатор Виктор Гусев также верит в бело-голубых.

«Дичайший график и у тех и у других. Достаточно сказать, что в чемпионате и «Спартак», и «Динамо» сыграли всего два полных дня назад. «Динамо» в хорошем настроении после ничьей с «Зенитом» во втором тайме имело преимущество и вполне могло победить чемпиона. «Спартак» не так доволен тем, что было, естественно, потому что проиграл ЦСКА. И как раз во втором тайме показалось, что немножко «Спартак» сдал, если сравнивать физическое состояние двух команд, оно представляется важным в такой ситуации. С другой стороны, у «Спартака» скамейка длиннее, поэтому здесь баш на баш, что называется. Давайте прямо скажем, что на чемпионство надежд мало у тех и других, особенно у «Динамо». «Динамо» не выигрывает у «Спартака» с осени 2023 года. После этого было пять побед красно-белых и две ничьих. Мне сложно себе представить, что такая серия может длиться бесконечно. И мне кажется, что настало время «Динамо» как раз в этой серии сказать свое слово и ее прервать. Прикидывая все варианты в этом матче, я бы поставил на то, что «Динамо» не проиграет», — сказал Гусев «Ставка TV»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов считает, что у красно-белых есть шансы за счет проблем в обороне у динамовцев.

«Динамо» неплохо провело матч с «Зенитом». По-хорошему могли и выиграть, если бы Гладышев забил один из двух моментов в концовке. Можно быть довольными этим исходом. Поэтому «Спартак», на мой взгляд, будет более злым и голодным. Понятно, что динамовские исполнители свои моменты на контратаках наверняка создадут, забьют. Гладышев хорошо выглядит, Карраскаль — тоже. Приличная атака, тут двух мнений быть не может. Но оборона у бело-голубых не очень надежная, вряд ли она два матча подряд сыграет без ошибок», — сказал Титов в прогнозе для «РБ Спорт».

Букмекеры считают фаворитом «Спартак»: коэффициент на его проход в финал Пути регионов составляет 1.57, на проход «Динамо» — 2.45.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • clyushnikoff

    Спартак в самом начале получит пару пиндюль, Динамо отомстит им за проигрышь в финале

    29.04.2025

  • Спринт

    Тропка региональная липового псевдо-финала недо-кубка. Игра вылетевших команд из нормального Кубка. "Арена-Заправашка". Спартак - "Динамо" 1:2. Энто сугубо - прогноз.

    29.04.2025

  • Циничный

    Сыграют две региональные команды.

    29.04.2025

    • «Спартак» — «Динамо»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.30 мск

    Смородская пожелала «Локомотиву» выиграть Кубок России: «Очень этого хочется. Отпраздную, если это случится»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости