«Спартак» и «Динамо» встретятся во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 29 апреля. Игра пройдет на «Лукойл Арене», начало — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

Комментатор Константин Генич оценивает шансы «Динамо» выше.

«Вряд ли кто-то здесь захочет сильно рисковать. Динамовцы в игре с «Зенитом» показали, что они могут сыграть надежно в обороне. «Спартак» — команда куражная, любит использовать пространство. Если пространство динамовцы не предоставят, то у них очень хорошие шансы подловить «Спартак» в контригре и соответственно тоже, в свою очередь, использовать быстрых игроков в атаке. Те же Бителло, Карраскаль, Нгамале, Гладышев могут что-то придумать. Сейчас получше уже у динамовцев выглядит Глебов, понимая, как ему располагаться и как действовать с новыми партнерами. Фомин в неплохом состоянии. В общем, мне динамовцы в последнее время нравятся больше, чем «Спартак» И, мне кажется, в основное время этой встречи (если оно завершится вничью, то будет серия пенальти) «Динамо», скорее всего, не проиграет», — сказал Генич изданию «РБ Спорт».

Комментатор Виктор Гусев также верит в бело-голубых.

«Дичайший график и у тех и у других. Достаточно сказать, что в чемпионате и «Спартак», и «Динамо» сыграли всего два полных дня назад. «Динамо» в хорошем настроении после ничьей с «Зенитом» во втором тайме имело преимущество и вполне могло победить чемпиона. «Спартак» не так доволен тем, что было, естественно, потому что проиграл ЦСКА. И как раз во втором тайме показалось, что немножко «Спартак» сдал, если сравнивать физическое состояние двух команд, оно представляется важным в такой ситуации. С другой стороны, у «Спартака» скамейка длиннее, поэтому здесь баш на баш, что называется. Давайте прямо скажем, что на чемпионство надежд мало у тех и других, особенно у «Динамо». «Динамо» не выигрывает у «Спартака» с осени 2023 года. После этого было пять побед красно-белых и две ничьих. Мне сложно себе представить, что такая серия может длиться бесконечно. И мне кажется, что настало время «Динамо» как раз в этой серии сказать свое слово и ее прервать. Прикидывая все варианты в этом матче, я бы поставил на то, что «Динамо» не проиграет», — сказал Гусев «Ставка TV»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов считает, что у красно-белых есть шансы за счет проблем в обороне у динамовцев.

«Динамо» неплохо провело матч с «Зенитом». По-хорошему могли и выиграть, если бы Гладышев забил один из двух моментов в концовке. Можно быть довольными этим исходом. Поэтому «Спартак», на мой взгляд, будет более злым и голодным. Понятно, что динамовские исполнители свои моменты на контратаках наверняка создадут, забьют. Гладышев хорошо выглядит, Карраскаль — тоже. Приличная атака, тут двух мнений быть не может. Но оборона у бело-голубых не очень надежная, вряд ли она два матча подряд сыграет без ошибок», — сказал Титов в прогнозе для «РБ Спорт».

Букмекеры считают фаворитом «Спартак»: коэффициент на его проход в финал Пути регионов составляет 1.57, на проход «Динамо» — 2.45.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».