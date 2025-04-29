Смородская пожелала «Локомотиву» выиграть Кубок России: «Очень этого хочется. Отпраздную, если это случится»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила перспективы железнодорожников в Кубке России.

«Хочется, чтобы «Локомотив» взял Кубок России. Я тоже брала Кубок в свое время, но мы тогда были в призах в чемпионате. Мы шли с претензией на первое место, но уступили ЦСКА. Но это уже дело прошлое. Сейчас надо постараться взять Кубок, поскольку у них в чемпионате не сложилась удачная позиция. Я им желаю взять этот трофей. Я, конечно, отпраздную, если это случится», — сказала Смородская «СЭ».

После 26 туров РПЛ «Локомотив» набрал 45 очков и занимает шестое место в таблице. В кубке России команда встретится с «Ростовом» в 1/2 финала Пути регионов. Матч состоится 30 апреля в 18:00.