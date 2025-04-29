«Спартак» обыграл московское «Динамо» и вышел в финал пути регионов Кубка России

«Спартак» одержал победу над московским «Динамо» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России — 2:1. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Первый гол в игре забил форвард красно-белых Маркиньос на 14-й минуте. Через четыре минуты динамовцы сравняли счет благодаря автоголу защитника «Спартака» Даниила Денисова. На 50-й минуте Ливай Гарсия с передачи Маркиньоса снова вывел хозяев вперед.

«Спартак» вышел в финал пути регионов Кубка России и сыграет против победителя матча «Локомотив» — «Ростов». «Динамо» завершило выступление в турнире.