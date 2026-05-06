«Спартак» — ЦСКА: Левников после подсказки ВАР отменил красную карточку Облякова

Главный арбитр матча Кирилл Левников отменил красную карточку полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в матче со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России — 0:1.

На 68-й минуте Левников показал Облякову прямую красную карточку за попадание в голеностоп Мартинсу. Однако ВАР Сергей Карасев после проверки момента не согласился с решением и позвал главного судью к монитору.

После просмотра Левников отменил красную и показал Облякову желтую карточку.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.

06 мая, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

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