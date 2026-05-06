«Спартак» обыгрывает ЦСКА после первого тайма
«Спартак» побеждает ЦСКА после первого тайма матча финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:0.
Единственный гол забил Руслан Литвинов на 10-й минуте игры. Команды в первом тайме нанесли по три удара в створ ворот соперника.
Главный арбитр Кирилл Левников показал две желтые карточки. Их получили Кирилл Данилов и Руслан Литвинов.
Победитель этого матча в суперфинале Кубка России сыграет с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).
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