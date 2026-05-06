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6 мая, 20:56

«Спартак» обыгрывает ЦСКА после первого тайма

«Спартак» побеждает ЦСКА после первого тайма матча финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:0.

Единственный гол забил Руслан Литвинов на 10-й минуте игры. Команды в первом тайме нанесли по три удара в створ ворот соперника.

Главный арбитр Кирилл Левников показал две желтые карточки. Их получили Кирилл Данилов и Руслан Литвинов.

Победитель этого матча в суперфинале Кубка России сыграет с «Краснодаром» или «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.
06 мая, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
ЦСКА

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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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