Кубок, 1/4 финала: расписание и трансляции матчей
15:00
Дерби Москвы и перенос игры в Ярославле.
4 марта. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.30 (Матч ТВ — 19.00).
Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).
ВАР: Турбин (Дмитров).
4 марта. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 18.00 (Матч Премьер — 17.55).
Судья: Волошин (Смоленск).
ВАР: Карасев (Москва).
5 марта. Химки. Стадион «Арена Химки». 19.30 (Матч Премьер — 19.25).
Судья: Кукуляк (Калуга).
Ярославль. Стадион «Шинник». 18.30 (Матч Футбол 1 — 18.25).
Судья: Панин (Дмитров).
Матч перенесен с 4 марта из-за неготовности поля.
Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи