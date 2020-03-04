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Кубок, 1/4 финала: расписание и трансляции матчей

15:00
«Спартак» vs ЦСКА: кто пройдет дальше в кубковой сетке? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» vs ЦСКА: кто пройдет дальше в кубковой сетке? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дерби Москвы и перенос игры в Ярославле.

«Спартак» — ЦСКА

4 марта. Москва. Стадион «Открытие Арена». 19.30 (Матч ТВ — 19.00).

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

ВАР: Турбин (Дмитров).

Спартак — ЦСКА

«Ахмат» — «Зенит»

4 марта. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 18.00 (Матч Премьер — 17.55).

Судья: Волошин (Смоленск).

ВАР: Карасев (Москва).

Ахмат — Зенит

«Химки» — «Торпедо»

5 марта. Химки. Стадион «Арена Химки». 19.30 (Матч Премьер — 19.25).

Судья: Кукуляк (Калуга).

Химки — Торпедо М

«Шинник» — «Урал»

Ярославль. Стадион «Шинник». 18.30 (Матч Футбол 1 — 18.25).

Судья: Панин (Дмитров).

Матч перенесен с 4 марта из-за неготовности поля.

Шинник — Урал

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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