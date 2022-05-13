«Спартак» будет хозяином финала БЕТСИТИ Кубка России в «Лужниках»

«Спартак» будет хозяином финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо». Об этом стало известно на пресс-конференции 13 мая. Статус хозяина матча позволит красно-белым выбрать форму, раздевалку и скамейку.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет в Москве на стадионе «Лужники» 29 мая, начало — в 17.00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» в полуфинале турнира обыграл «Енисей» со счетом 3:0, а бело-голубые одержали победу над «Аланией» (3:0).

Победитель Кубка России по футболу получит 40 миллионов рублей, финалист — 10 миллионов.