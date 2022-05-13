Нестеров о матче «Спартак» — «Динамо»: «Будем ждать лучший финал, чем финал ЛЧ»

СЕО БЕТСИТИ Юрий Нестеров перед финальным матчем между «Динамо» и «Спартаком» отметил, что ожидает великолепную игру.

«Олег Иванович (Романцев) говорил, что ранее клубы выставляли резервные составы. На выездах многие регионы не видели своих кумиров, а сейчас это превратилось в полноценные баталии. Интерес болельщиков растет, мы видим это по исследованиям. Будем ждать лучший финал, чем финал ЛЧ», — отметил Нестеров.

Финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» (Москва, Россия).