Романцев: «Я вижу, что престижность Кубка России будет восстановлена»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказал мнение, что престижность Кубка России возрастает.

«Я участвовал в кубке СССР, выигрывал его как игрок, выигрывал несколько раз кубок России, — отметил Романцев. — Последнее время престижность кубка упала, команды берегли основной состав на первенство страны. Помню, мы вообще ехали в Ригу играть дублем. Это была вынужденная мера, делалось ради окупаемости команды. Однако сейчас я вижу, что престижность Кубка будет восстановлена. Уже вокруг финального».

Финальный матч БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Спартак» пройдет 29 мая на стадионе «Лужники» (Москва, Россия).