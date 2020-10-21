«Сочи» победил «Оренбург» в серии пенальти

Еще один матч групповой стадии Кубка России закончился серией пенальти. В этот раз «Сочи» в гостях оказался удачливее «Оренбурга».

Россия. Кубок

Группа 8

«Оренбург» — «Сочи» — 1:1 (1:1). Пенальти — 2:4

Голы: А.Юсупов, 20 (1:0). Дуганджич, 31 — с пенальти (1:1).

Нереализованный пенальти: Воробьев, 70 (вратарь)

Серия пенальти: А.Юсупов — 0:0 (вратарь). А.Заболотный — 0:1. Прудников — 0:1 (вратарь). Миладинович — 0:2. Миронов — 1:2. А.Юсупов — 1:3. Козлов — 2:3. Маргасов — 2:4.

«Оренбург»: Гошев, Хорошков (Нестеров, 89), Гойкович, Шакиров, Скворцов (Бидловский, 60), Палиенко (Еременко, 79), Болотов (Козлов, 60), Лопарев (Миронов, 46), А.Юсупов, Прудников, Воробьев.

«Сочи»: Н.Заболотный, Маргасов, Цаллагов (А.Юсупов, 63), Заика (Терехов, 76), Новосельцев, Набиуллин, Миладинович, Пруцев, Бахтияров (Калугин, 77), Руденко (Немченко, 62), Дуганджич (А.Заболотный, 72).

Предупреждения: Скворцов, 30. Новосельцев, 42. Гойкович, 43. Болотов, 46. Руденко, 55. Маргасов, 79. Хорошков, 85.

Удаление: Новосельцев, 69.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

21 октября. Оренбург. Стадион «Газовик».