Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:26

Шишкин назвал бомбическим матч «Спартак» — «Локомотив»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился впечатлениями от ответного четвертьфинального матча команд в рамках Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

«Я давно с таким наслаждением не наблюдал за игрой двух российских команд. Обе они удивили. Первый матч был интересным, а второй вообще получился каким-то бомбическим. И по количеству голов, и по количеству моментов, по другой статистике, по всему. По сравнению с первой игрой «Спартак» ничего практически не стал менять, опять работал ромб, эта хаотичная тройка впереди. Хорош был Игнатьев, была постоянно острота. «Локо», конечно, перестроился, сделал четыре замены по сравнению с первым матчем. И, на мой взгляд, ключевая из них — это Миранчук. Теперь у меня вопрос, почему Антона не было в старте в первом матче. Но это решение тренера. Думаю, Галактионов сделал нужные выводы и построил игру по-другому», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-o-matche-spartak-lokomotiv-davno-s-takim-naslazhdeniem-ne-nablyudal-za-igroj-dvuh-rossijskih-komand/
Роман Шишкин
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
«Русские вратари — одни из лучших в НХЛ». Бобровский — о непростом сезоне и своем рекорде
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — ЦСКА: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Игроки чувствуют себя по-другому. Они готовы к матчу»
FONBET Кубок России и возобновление РПЛ — LIVE с Быстровым в 20.00
Федотов — о матче с «Краснодаром»: «Нужно сохранять бдительность и показывать свой футбол»
Орлов считает, что брошенный в Вендела банан имеет мало отношения к расизму
«Краснодар» объявил стартовый состав на ответный матч FONBET Кубка России против ЦСКА
Чалов, Мойзес и Медина в стартовом составе ЦСКА на ответный матч FONBET Кубка России против «Краснодара»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FONBET Кубок России и возобновление РПЛ — LIVE с Быстровым в 20.00

Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Игроки чувствуют себя по-другому. Они готовы к матчу»
Новости
RSS RSS
Все новости