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Сегодня, 19:29

Главный тренер «Краснодара» Ивич: «Игроки чувствуют себя по-другому. Они готовы к матчу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о настрое своей команды перед ответным матчем 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА.

«Игроки чувствуют себя по-другому. Они готовы к матчу. Наша цель — правильно отреагировать на предыдущую встречу, показать все, что можем. Мы понимаем, что мы играем против хорошей команды. Мы покажем все свои силы в этом матче», — заявил Ивич в эфире matchtv.ru.

Первый матч ЦСКА и «Краснодара» завершился разгромной победой армейцев со счетом 3:0.

Встреча команд состоится сегодня, 28 февраля, начало — 19.30 мск.

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Ивич
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