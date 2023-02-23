Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:27

Тарханов считает, что гол Магкеева в ворота «Спартака» нужно было засчитать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов оценил результаты первого четвертьфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).

«В первом тайме «Спартак» имел преимущество огромное, ничего не давал делать. Быстро играли, забили и еще моменты имели. А второй тайм, я не знаю, почему так просели. «Локомотив» стал оказывать высокий прессинг, и «Спартаку» тяжело стало делать выходы из обороны в атаку. Наверное, в этом сыграли роль и замены «Локомотива». Все-таки, Миранчук очень значимая фигура для команды. Баринов и Миранчук сразу зацепились за мяч, и контроль появился, и стали получатся атаки. Я как тренер думаю, что гол Магкеева нужно было засчитывать. Судья решил, что было положение вне игры при передаче. И нарушение было, поэтому приняли такое решение — не засчитывать. И если бы не было VAR, стопроцентный был бы гол. VAR видит минимальные нарушения и принимает решения. Но, во всяком случае, и главный судья подошел и сразу отменил», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

Ответный четвертьфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится в Москве 27 февраля в 20:00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-kak-trener-dumayu-chto-gol-magkeeva-v-vorota-spartaka-nuzhno-bylo-zaschityvat-230176/
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
3
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
«Крылья Советов» — «Динамо»: безголевая ничья по итогам первого тайма
Куликов заявил, что «Локомотив» мог обыграть «Спартак»
Шикунов объяснил спад «Спартака» во втором тайме кубкового матча с «Локомотивом»
Булыкин заявил, что Абаскаль здорово поработал со «Спартаком» на сборах
Первый тренер Дзюбы — о дебюте футболиста за «Локомотив»: «Уже видно, что он создает хорошую атмосферу в клубе»
«Спартак» начал матч без легионеров впервые в 21 веке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шикунов объяснил спад «Спартака» во втором тайме кубкового матча с «Локомотивом»

Куликов заявил, что «Локомотив» мог обыграть «Спартак»
Новости
RSS RSS
Все новости