Главный тренер «Химок» Сергей Юран подвел итоги четвертьфинала Кубка России против «Торпедо» (5:1).

— Благодарен ребятам, потому что я работаю с командой месяц и две недели, -цитирует Юрана официальный сайт «Торпедо». — То, что я всегда отмечал — игроки меня слышат и выполняют то, что я хотел бы видеть. Есть и ошибки, есть отрицательные моменты, не могу сказать, что претензий нет. Да, они молодцы, что выиграли, но есть вещи, которые нельзя допускать на поле. Для меня самое главное — желание и запредельная самоотдача, если этого нет, то есть другие клубы.

На Кипре мы поменяли схему, попробовали схему с тремя центральными защитниками, потому что команду покинул Филин, я не мог его не отпустить. Но это не основная схема, будет и другая. Но с «Торпедо» мы решили сыграть так, и получилось. Это заслуга игроков, они — действующие лица на поле.