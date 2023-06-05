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Сегодня, 13:37

Семак — о формате розыгрыша Кубка России: «Сама структура неплохая, но есть некоторые непонятные моменты»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о формате розыгрыша Кубка России.

«Схема была же немного пробная, само количество матчей было неплохим, хорошо, когда команды могут играть больше и использовать всех игроков. Это здорово. Есть некоторые нюансы, но без них никуда. Сама структура неплохая, но есть некоторые непонятные моменты», — сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В текущем сезоне Кубок России впервые поделен на Путь РПЛ, в котором выступают команды из высшего дивизиона, и путь Регионов, в котором играют команды остальных дивизионов и клубы, вылетевшие из Пути РПЛ.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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