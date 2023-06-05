Семак — о Кубке России: «Мы хотим выигрывать, конечно, но пока что у нас не получается»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о проблемах питерской команды в Кубке России.

«Если брать важность, естественно, чемпионство в приоритете. В этом сезоне некоторые матчи, которые нам были нужны, мы не смогли выиграть, а они необходимы были для дальнейшего продвижения, проиграли «Динамо» по пенальти, что же сделать, это пенальти, это Кубок России. Где-то у нас получается победить, где-то нет. Мы хотим выигрывать, конечно, но пока что у нас не получается. Нет команд, которые все выигрывают», — сказал Семак в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Семак работает в «Зените» с 2018 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом России и один раз выиграла Кубок страны.