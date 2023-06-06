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Сегодня, 14:40

Федотов — о настрое перед финалом Кубка России после серебра РПЛ: «Победа тянет за собой победу»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Тренер Владимир Федотов.
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал корреспонденту «СЭ» о настрое перед финалом FONBET Кубка России с «Краснодаром».

— Серебро в чемпионате помогает вам и ребятам психологически настроится перед финалом Кубка России?

— Любая победа окрыляет. Победа тянет за собой победу.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место и завоевал серебряные медали.

Решающий матч FONBET Кубка России-2023 пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». ЦСКА — победитель пути РПЛ, «Краснодар» вышел в суперфинал после успешно использованного второго шанса в пути регионов.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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