Федотов — о настрое перед финалом Кубка России после серебра РПЛ: «Победа тянет за собой победу»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал корреспонденту «СЭ» о настрое перед финалом FONBET Кубка России с «Краснодаром».

— Серебро в чемпионате помогает вам и ребятам психологически настроится перед финалом Кубка России?

— Любая победа окрыляет. Победа тянет за собой победу.

ЦСКА по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял второе место и завоевал серебряные медали.

Решающий матч FONBET Кубка России-2023 пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». ЦСКА — победитель пути РПЛ, «Краснодар» вышел в суперфинал после успешно использованного второго шанса в пути регионов.