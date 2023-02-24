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Сегодня, 15:38

Сергей Иванов назначен главным арбитром на ответный матч «Спартак» — «Локомотив» FONBET Кубка России

Виталий Косик
Корреспондент
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Сергей Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бригада Сергея Иванова рассудит ответный матч «Спартак — «Локомотив» 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.

«Спартак» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Дмитрий Мосякин; AVAR-2 — Роман Сафьян.

Ответный матч «Спартака» и «Локомотива» состоится 27 февраля на поле «Открытие Банк Арены». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 мск.

Также стали известны имена арбитров, которые будут работать на остальных ответных матчах 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

27 февраля, понедельник

«Урал» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Константин Шаламберидзе.

28 февраля, вторник

«Краснодар» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Николай Богач.

1 марта, среда

«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Андрей Веретешкин; AVAR-2 — Андрей Фисенко.

Источник: https://rfs.ru/news/217560
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Сергей Иванов (судья)
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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