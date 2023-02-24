Защитник «Локомотива» Магкеев: «Во втором тайме со «Спартаком» показали, что у нас большие шансы изменить ситуацию»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, давит ли сейчас на команду результат первой части сезона.

«Он не давит. Он нас лишь мотивирует исправить нынешнее положение. Уверен, что все получится исправить. Во втором тайме матча со «Спартаком» мы показали, что у нас большие шансы изменить ситуацию», — приводит Sport24 слова Магкеева.

«Локомотив» уступил «Спартаку» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России (0:1). Ответная игра между командами пройдет 27 февраля.