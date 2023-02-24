Алексей Маклаков: «Спартак» выиграет в матче с «Локомотивом» и пройдет в следующую стадию Кубка России"

Заслуженный артист России Алексей Маклаков высказался о шансах «Спартака» в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива».

«Матч «Локомотив» — «Спартак» я видел отрезками, поэтому нет никакого впечатления от игры. В ответной встрече «Локомотив» будет напрягаться, но «Спартак» выиграет и пройдет в следующую стадию Кубка России», — приводит «РБ Спорт» слова Маклакова.

Также он заявил, что верит в победу «Спартака» в Кубке России.

«Конечно. Как я могу не болеть за свою команду? Не могу себе представить болельщиков, которые думают о третьем месте. Это же смешно. Болею за то, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте», — добавил артист.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля на «Открытие Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.