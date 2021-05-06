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Сергей Иванов — главный арбитр финала БЕТСИТИ Кубка России

20:39
Судья Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Судья Сергей Иванов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым будет работать на финале БЕТСИТИ Кубка России, сообщает Telegram-канал РФС 6 мая.

«Назначение на финал БЕТСИТИ Кубка России — большая честь и ответственность. Значимость матча для команд сложно переоценить. Для судей это будет также одна из главных игр. В моей карьере это, пожалуй, самое важное назначение», — прокомментировал свое назначение Сергей Иванов.

Ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Станислав Васильев, резервный ассистент судьи — Арам Петросян; ВАР — Василий Казарцев, АВАР — Антон Аверьянов, инспектор — Николай Левников.

Сергей Иванов — судья категории ФИФА. В российской премьер-лиге и Кубке России дебютировал в 2012 году. Резервный судья финала Кубка России 2015/16. Всего провел 145 матчей в РПЛ и 18 — в Кубке России.

В финальном матче сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало в 20.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/695

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча