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Группа «Пицца» выступит перед финалом БЕТСИТИ Кубка России

18:42
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Группа «Пицца» выступит перед финалом БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). Концерт начнется в 19:00 на площади перед стадионом «Нижний Новгород».

«Группа давно не нуждается в представлении широкой публике, она быстро и прочно заняла уникальную музыкальную нишу и обрела многотысячную армию поклонников. «Пиццу» любят и знают все, кто ценит в музыке особую мелодичность, проникновенный вокал и небанальные тексты.

Выступление группы «Пицца» - лишь малая часть большой матчдэй программы, которую РФС готовит при поддержке Правительства Нижегородской области», - говорится в сообщении РФС.

Финал БЕТСИТИ Кубка России по футболу «Локомотив» - «Крылья Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213560

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