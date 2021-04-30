Группа «Пицца» выступит перед финалом БЕТСИТИ Кубка России
Группа «Пицца» выступит перед финалом БЕТСИТИ Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). Концерт начнется в 19:00 на площади перед стадионом «Нижний Новгород».
«Группа давно не нуждается в представлении широкой публике, она быстро и прочно заняла уникальную музыкальную нишу и обрела многотысячную армию поклонников. «Пиццу» любят и знают все, кто ценит в музыке особую мелодичность, проникновенный вокал и небанальные тексты.
Выступление группы «Пицца» - лишь малая часть большой матчдэй программы, которую РФС готовит при поддержке Правительства Нижегородской области», - говорится в сообщении РФС.
Финал БЕТСИТИ Кубка России по футболу «Локомотив» - «Крылья Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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