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Сегодня, 05:21

Семин: «Давно уже пора «Краснодару» что-то выиграть»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Юрий Семин поделился мнением о завершении сезона в РПЛ.

— Турнирная таблица всегда справедлива, — приводит слова Семина «Комсомольская правда». —  Ведь это целый год большой работы. Поэтому, все объективно.

— А вот «Ростов» Валерия Карпина чуть не дотянулся до медалей, хотя долго шел на втором месте, что им не хватило?

— Они, наверное, лучше знают, что им не хватило. Не хватило в концовке... Наверное очень много молодых ребят. Вот эти факторы.

— Скоро финал кубка России ЦСКА — «Краснодар». Что скажете — у Краснодара пока еще нет титулов, может, пора?

— Давно уже пора «Краснодару» что-то выиграть.

Финал Кубка Росси между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 11 июня в «Лужниках».

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/yurij-semin-nazval-trenera-i-komandu-otkrytiya-v-sezone-rpl/
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Юрий Семин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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