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Сегодня, 20:15

Чалов сомневается, что «Лужники» будут заполнены в финале Кубка России

Алина Савинова
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Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от посещаемости финального матча FONBET Кубка России.

«Надежда, конечно, есть всегда, но, думаю, что это не получится. Есть большая разница, когда играешь при полном стадионе, и когда мало зрителей — антураж совсем другой. Не секрет, что болельщики гонят вперед, это правда работает», — цитирует Чалова Sport24.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. 29 мая сообщалось, что на суперфинал продано 11 тысяч билетов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-01-chalov-ne-dumayu-chto-luzhniki-budut-zapolneny-v-finale-kubka-rossii
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