Прокопов назначен главным судьей матча «Локомотив» — ЦСКА в Кубке России

Стали известны судейские назначения на матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Главным судьей матча между «Локомотивом» и ЦСКА назначен Андрей Прокопов. Никита Новиков будет судить матч «Зенит» — «Балтика».

4 августа

«Акрон» — «Ростов»: судья — Данил Каширин; помощники судьи — Максим Белокур, Денис Мирошник; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Александр Гончар.

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»: судья — Сергей Чебан; помощники судьи — Андрей Болотенков, Вячеслав Охрименко; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Александр Колобаев.

«Родина» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев; помощники судьи — Егор Болховитин, Екатерина Курочкина; резервный судья — Сергей Федотов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Юрий Баскаков.

«Локомотив» — ЦСКА: судья — Андрей Прокопов; помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Сергей Лапочкин.

5 августа

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Матвей Заика; помощники судьи — Андрей Образко, Дмитрий Маликов; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Сергей Карасев; инспектор — Олег Соколов.

«Факел» — «Динамо» Москва: судья — Михаил Плиско; помощники судьи — Александр Павлов, Александр Туркин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Игорь Писанко.

«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов; помощники судьи — Александр Богданов, Михаил Иванов; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Алексей Резников.

«Зенит» — «Балтика»: судья — Никита Новиков; помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.