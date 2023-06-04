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Сегодня, 07:07

Мартынович: «Хочется, чтобы у «Краснодара» наконец-то был первый трофей»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Рубина» Александр Мартынович поделился мнением о выступлении «Краснодара», за который выступал с 2010 по 2022 год.

«Я переживаю за свой бывший клуб. Желаю ему удачи. Хочется, чтобы у команды наконец-то был первый трофей. Они большие молодцы, что дошли до финала. Уверен, у них все получится. В целом мне нравится, как «Краснодар» сейчас играет. Да, при каждой смене главного тренера есть определенные изменения, все-таки надо подстраиваться под уровень и качество тех игроков, которые есть. Но в целом команда не отходит от своего стиля. И нынешний «Краснодар» — не исключение», — приводит слова Мартыновича «Известия».

«Краснодар» по итогам сезона занял шестое место в РПЛ. 11 июня краснодарцы в финале Кубка России встретятся с ЦСКА.

Источник: https://iz.ru/1523101/aleksei-fomin/dlia-igry-v-rpl-rubinu-nuzhno-minimum-tri-chetyre-novykh-igroka
Александр Мартынович
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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