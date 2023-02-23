Семак: «С «Волгой» будут играть те, кто лучше готов на сегодняшний день»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России против ульяновской «Волги».

— Подготовка проходит в стандартном режиме, все готовятся к матчу — за исключением тех, кто дисквалифицирован, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. Все остальные готовы выйти на поле.

— После сборов команда провела одну тренировку на стадионе, затем переместилась на базу. Это сделано для того, чтобы лучше подготовиться к условиям в Ульяновске?

— По двум причинам. С одной стороны, нам нужно беречь наше поле на стадионе, которое быстро придет в негодность, если его часто эксплуатировать. Вторая причина — условия, приближенные к тем, в которых нам предстоит сыграть следующую игру — поле, погода, дыхание. Все это привело к тому, что мы тренируемся на базе.

— В чем, на ваш взгляд, сильные стороны соперника? Будут ли ему на руку поле и погодные условия? Или в подобных обстоятельствах все равны?

— Думаю, конечно, на руку. Чем хуже качество поля, тем сильнее нивелируется разница в классе и техническом оснащении игроков, игра становится более простой, на первый план выходит движение, борьба, единоборства, подборы. Качество поля, как мы видим по матчам, которые уже были сыграны, имеет значение. Что касается «Волги», то это очень хорошая команда, которая играет в хороший футбол: быстрый, интенсивный. Матчи, которые мы видели, нам понравились. Тем не менее, кубковые встречи всегда отличаются — это матчи без права на ошибку, и здесь шансы всегда пятьдесят на пятьдесят.

— Между первым матчем в Кубке и в чемпионате есть одна неделя. Означает ли это, что в Ульяновске на поле выйдут все сильнейшие?

— Безусловно, будут играть те, кто лучше готов на сегодняшний день.

Матч «Волга» — «Зенит» пройдет 25 февраля в Ульяновске. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.