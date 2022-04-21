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Сегодня, 17:15

Юран назвал матч ЦСКА — «Спартак» одним из лучших в БЕТСИТИ Кубке России

Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА (1:0) в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«В «Спартаке» выделить могу всю команду, сыграли на уровне, победили, — приводит слова Юрана «РБК Спорт». — В ЦСКА лучшим был, конечно, Акинфеев. В Кубке России сейчас у меня два главных фаворита: «Динамо» и «Спартак». Если они встретятся в полуфинале или в финале, это будет очень мощно. Вчерашняя игра была боевой. Красные карточки, пенальти, но мало забивали, не хватило голов. В целом показали футбол высокого уровня, игра претендует на звание лучшей в этом розыгрыше кубка».

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Единственный мяч с пенальти забил полузащитник гостей Зелимхан Бакаев.

Помимо «Спартака» в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России вышли «Алания», «Динамо» и «Енисей». Жеребьевка игр 1/2 финала состоится сегодня, 21 апреля.

Источник: https://sportrbc.ru/news/626131979a794783a2e7b815
Сергей Юран
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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