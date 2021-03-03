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Шварц — об игре с «Крыльями» в Кубке: «У нас неплохие шансы на проход в следующий раунд»

19:42
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о результатах жеребьевки 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

На этой стадии бело-голубые встретятся с «Крыльями Советов», которые лидируют в турнирной таблице ФНЛ.

«Нас ожидает непростой матч. Да, «Крылья Советов» из первого дивизиона, но, во-первых, они лидируют в своей лиге, а во-вторых, я слышал немало хорошего об этой команде. Там много молодых игроков, которые показывают интересный футбол. Мы ставим перед собой большие цели на кубковый турнир. У нас неплохие шансы на проход в следующий раунд, но я призываю со всей серьезностью отнестись к сопернику. Повторюсь, матч в Самаре легким не будет», — цитирует тренера сайт москвичей.

Матч пройдет в Самаре 7 или 8 апреля.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16252

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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