Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил итоги жеребьевки 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России. Московскому клубу предстоит сыграть против тульского «Арсенала».

— В прошлый раз четвертьфинал стал для нас преградой. Сделаем все возможное, чтобы в этот раз пройти в следующую стадию и порадовать наших болельщиков. В отличие от 1/8 финала, будем играть с командой премьер-лиги, к тому же на выезде. Что-то более конкретное можно будет сказать ближе к матчу. Но на виду то, что «Арсенал» может быть разным. Они обыграли «Зенит» на выезде в Кубке, но затем проиграли в чемпионате «Сочи». Нам надо подойти к матчу во всеоружии, — цитирует тренера сайт ЦСКА.

— В этом сезоне мы часто играли с ними, проводили много товарищеских матчей. Это будет иметь какое-либо значение?

— Нет. Меняются игроки, поменялся тренер. Тогда еще был Игорь Черевченко, сейчас — Дмитрий Парфенов. Так что осенние матчи уже ничего не дадут.

— Но мартовская игра чемпионата даст какую-то информацию?

— Конечно, она даст большую пищу для размышлений. Но в целом игры в чемпионате и Кубке нельзя сравнивать, это совсем разные матчи, на которые и соперник выходит с разными мыслями.