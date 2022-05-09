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Самедов считает «Спартак» фаворитом в кубковом матче с «Енисеем»

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Самедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинального матча БЕТСИТИ Кубка России между красно-белыми и «Енисеем».

«Не знаю, кто выйдет победителем из этого матча. Понятно, что «Спартак» — фаворит, но много было разных моментов, когда фавориты не всегда одерживали победу, тем более это Кубок. У красно-белых хорошие шансы спасти сезон победив в Кубке России, по крайней мере шанс есть», — сказал Самедов «СЭ».

«Спартак» и «Енисей» сыграют 11 мая. Встреча начнется в 19.30 мск.

В другом полуфинале «Динамо» и «Алания» встретятся 10 мая.

Александр Самедов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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