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Сегодня, 14:20

Нигматуллин считает, что «Енисей» и «Алания» могут пройти в финал БЕТСИТИ Кубка России

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин предположил, какие команды могут сыграть в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Представители разных лиг имеют равные шансы на выход. Финал может быть непредсказуемым. Он может целиком состоять из представителей как РПЛ, так и ФНЛ.

«Енисей» и «Алания» — очень яркие команды. В весенней части сезона они себя очень хорошо проявляют, поэтому сюрпризов жду и от тех и от других. Не удивлюсь, если обе пройдут в финал.

Я с уважением отношусь к клубам ФНЛ, но настоящим украшением финала БЕТСИТИ Кубка России был бы матч «Спартак» — «Динамо». Предположу, что так и будет, хоть москвичам и будет очень непросто», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России 10 мая встретятся «Динамо» и «Алания», а 11 мая сыграют «Спартак» и «Енисей». Финал пройдет в «Лужниках» 29 мая.

Источник: https://metaratings.ru/news/nigmatullin-ne-udivlyus-finalu-alaniya-enisey-v-betsiti-kubke-rossii-1262989/
Руслан Нигматуллин
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БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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