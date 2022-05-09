Нигматуллин считает, что «Енисей» и «Алания» могут пройти в финал БЕТСИТИ Кубка России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин предположил, какие команды могут сыграть в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Представители разных лиг имеют равные шансы на выход. Финал может быть непредсказуемым. Он может целиком состоять из представителей как РПЛ, так и ФНЛ.

«Енисей» и «Алания» — очень яркие команды. В весенней части сезона они себя очень хорошо проявляют, поэтому сюрпризов жду и от тех и от других. Не удивлюсь, если обе пройдут в финал.

Я с уважением отношусь к клубам ФНЛ, но настоящим украшением финала БЕТСИТИ Кубка России был бы матч «Спартак» — «Динамо». Предположу, что так и будет, хоть москвичам и будет очень непросто», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

В полуфинале БЕТСИТИ Кубка России 10 мая встретятся «Динамо» и «Алания», а 11 мая сыграют «Спартак» и «Енисей». Финал пройдет в «Лужниках» 29 мая.