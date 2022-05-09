Кавазашвили ожидает выхода «Спартака» в финал БЕТСИТИ Кубка России

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Енисей» в рамках полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

«Я так же, как и вы, хочу, чтобы выиграл «Спартак». А то, что против «Спартака» любая команда из любой лиги всегда старается и из кожи вон лезет для того, чтобы показать агрессивную игру, это точно. Но я знаю, что такое «Спартак». Красно-белые понимают, что осталась единственная возможность реабилитировать свой неудачный чемпионат. К счастью, мы знаем, что «Спартак» сильнее, команда сейчас играет намного дисциплинированнее на поле, выдерживает указания тренеров. Надеюсь, что они выиграют и выйдут в финал, а там мы будем за них болеть», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Спартак» и «Енисей» сыграют 11 мая. Встреча начнется в 19.30 мск.

В другом полуфинале «Динамо» и «Алания» встретятся 10 мая.