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КДК РФС накажет ЦСКА по итогам матча Кубка России с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка Росси ЦСКА — «Зенит» (2:0, 4:3 по пенальти).

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера ЦСКА Дмитрия Крамаренко, врача хозяев Эдуарда Безуглова и массовое выбегание запасных игроков и тренерского штаба на поле после забитого гола. И рассмотрим оскорбительное поведение специалиста по физической реабилитации ЦСКА Игоря Степанова в отношении судейской бригады матча с использованием ненормативной лексики. И также рассмотрим неспортивное поведение Степанова, так как он нанес несколько ударов по навесу для резервного арбитра. Степанов приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

ЦСКА вышел в суперфинал FONBET Кубка России и сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

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